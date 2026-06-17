FIFAワールドカップ2026の開催にあわせ、アメリカで活躍する日本人の壁画アーティストがFIFAの依頼を受けて巨大壁画を制作しました。ワールドカップの開催都市の一つ、フロリダ州マイアミの街内に登場したのは縦35m・横45mの巨大壁画です。近未来を舞台に、子供たちがストリートサッカーを楽しむ姿が描かれています。この壁画はニューヨークで活躍する日本人アーティスト「Dragon76」さんが2026年3月、FIFA＝国際サッカー連盟に依