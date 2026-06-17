人事院が、国家公務員を対象に「転勤」について初めてアンケートをおこなったところ転勤を否定的にとらえている人が半数を超えたことがわかりました。官民を通じて人材の獲得競争が激しくなる中、人事院は、一般職の常勤の国家公務員およそ28万人を対象に「転勤」についてのアンケートを初めて実施し、10万7662の有効回答を得ました。その結果、転勤に「できれば行きたくない」または「絶対に行きたくない」と答えた人が全体の52.6