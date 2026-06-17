寝台特急に乗って、のんびり香川へ向かう--そんな旅にあこがれて、ふらっと駅の窓口で「サンライズ瀬戸」のきっぷを買おうとしたところ、「満席です」と断られてしまった、という声があります。新幹線のように当日でも乗れると思っていた人にとっては、ガックリくる出来事かもしれません。 本記事では、サンライズ瀬戸とはどんな列車なのか、料金はいくらか、そしてなぜ予約が取りにくいといわれるのかを、予約のコツとあわ