義理の親を長年介護してきた長男の妻にとって、相続の場面で貢献が報われてほしいと願うのは当然でしょう。しかし、いざ相続が始まると夫の取り分はほかの兄弟と同じで、「長男なのに、これだけ？」と戸惑うケースもあり得ます。 本記事では、遺産1200万円を例に法定相続分を確認したうえで、介護の貢献をお金につなげる方法と、もめないための備えを解説します。 遺産1200万円、妻と息子3人ならいくら？