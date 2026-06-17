NISAのつみたて投資枠でコツコツ積み立てつつ、投資の勉強も兼ねて個別株を少し持ってみたいと考える人もいるでしょう。 気になっていたソフトバンクグループの株式を3株だけ買ってみたものの、友人に「成長投資枠でオルカンを買うほうが確実」と言われ、3株では意味がないのかと迷うこともあるかもしれません。 本記事では、勉強のための3株という個別株投資に意味があるのかを、オルカンとの違いも踏まえて