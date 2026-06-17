韓国芸能界では今、“ギャル”が妙に熱い。K-POPアイドルから女優、モデル、男性タレントまで、日本の平成ギャルを思わせるメイクやファッションに挑戦し、SNSやYouTubeで次々と話題を集めている。【写真】“ギャル化”した韓国スターたち火付け役のひとりといえるのが、ガールズグループRESCENEのミナミだ。彼女が見せた“ギャル口調”と「コジェ、ヤッホー」というフレーズは、K-POPファンの間を越えてオンライン全体に広がるミ