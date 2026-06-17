TWICEのサナが、透明感あふれる姿でファンを魅了した。サナは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】サナ“の色白美脚”「透明感が…」公開された写真のサナは、イエローのシャツにベージュのブルゾンを羽織り、ブルーのショートパンツを合わせた爽やかなスタイリングを披露。ショートパンツからすらり伸びる色白の美脚が視線を奪った。この投稿を見たファンからは、「可愛すぎる」「脚きれい」「な