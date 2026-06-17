【モデルプレス＝2026/06/17】お笑いコンビ・ニッポンの社長の辻皓平が6月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。「辻クラシック」へ改名することを発表した。【写真】明石家さんま、直筆メッセージ付き出産祝いが話題◆辻皓平、改名を報告辻は「芸名を辻クラシックに戻します！」と報告。続けて「気軽に辻と呼んでください！」とファンに呼びかけた。◆吉本公式サイトでも発表また同日、所属する吉本興業の公式サイトでも「辻クラシ