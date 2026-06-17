【プラフィア ドアラ】 6月 発売予定 価格：3,960円 ピーエムオフィスエー（PLUM）は、プラモデル「プラフィア ドアラ」を6月に発売する。価格は3,960円。 本製品は、中日ドラゴンズの大人気マスコットキャラクター「ドアラ」を、同社のプラモデルシリーズ「プラフィア」で商品化したもの。 全高約100mmで一緒にお出かけしやすいサイズとなって