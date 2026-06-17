【MODEROID《緋の騎神》テスタ＝ロッサ】 12月 発売予定 価格：9,500円 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID《緋の騎神》テスタ＝ロッサ」を12月に発売する。価格は9,500円。 RPG『英雄伝説 閃の軌跡』より七体の騎神の一角《緋の騎神》「テスタ＝ロッサ」がMODEROIDシリーズで初プラモデル化。頭頂高約180mmで、各関節可動し、交換用手首および専用