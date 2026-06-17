横断歩道（イメージ） かがわ交通安全活動推進実行委員会は2026年7月1日から、「歩行者ファーストかがわ2026」と題し、交通安全の取り組みに参加するドライバーを募集します。 ドライバー3人で1組のチームを作り、横断歩道や自転車横断帯で歩行者や自転車が横断しようとしているときは、一時停止を遵守し、無事故・無違反を目指します。期間終了後、運転記録証明書が送られる他、無事故・無