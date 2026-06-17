深圳の名門企業となったDJI DJIの名前が映像業界で知られるようになったのは2014年頃、ドローンの「Phantom 2」が出たあたりからではないだろうか。当時は空撮用クワッドコプターという立ち位置で、底部にGoProを搭載するための機体であった。 それがやがてジンバル一体型カメラも自社開発するようになり、そのカメラ部を取り外して手持ち撮影できるようになり……といった形で、今となっては中判カメラ