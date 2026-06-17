4月26日の広島戦で左手首を骨折した阪神・近本光司外野手（31）が17日、兵庫県尼崎市の2軍施設SGLスタジアムでダッシュなどで体を動かした。患部のギプスはすでに外れており、屋外で20メートル前後のショートダッシュを約10本行った。復活へ向けて一歩ずつ前進を続けている。