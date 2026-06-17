◇MLB ドジャース1-0レイズ(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)ドジャースが大谷翔平選手が打ったソロホームランによる1得点で勝利しました。ドジャースは両チーム無得点で迎えた6回、先頭で大谷選手に打席がまわると初球をとらえ、バックスクリーンへ今季15号を放ち先制しました。1点を奪ったドジャースは先発のロブレスキ投手が6回67球無失点。その後はクライン投手が12球、ハート投手が10球、最後はスコット投手が11球でそれ