17日午前、能代市字悪戸の市道でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。能代警察署の調べによりますと、17日午前10時10分ごろ、能代市字悪戸の市道を横断するクマを、車で走っていた50代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。近くの民家までは約50メートルの場所で、JR東能代駅に隣接した地域です。警察が注意を呼びかけています。