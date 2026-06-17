言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、里山に暮らす哺乳類、ビジネスシーンでの失敗、そして体のサインという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。き□□し□□んは□□つヒント：尖った耳とふさふさの尻尾が特徴の生き物。メ