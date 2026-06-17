中国では近年、テーマパークが急速に発展している。河南省開封市の「清明上河園」では、中国北宋時代の画家・張択端の作品「清明上河図」の場景が再現されており、当時の街並みや茶館、わらぶきの民家などを見ながら歩くと、絵の中を歩いているような気分に浸ることができる。山東省済寧市の水泊梁山は、忠義堂で契りを結んだり、疾走する馬の上から矢を的に射る流鏑馬を体験したりといったアクティビティーを新設し、観光客の人気