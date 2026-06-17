母の日は、日ごろの感謝を母親に伝えるものですが、「何かしなければ」とプレッシャーを感じることで、気持ちが重くなってしまうこともあります。桜木きぬさんがX（旧Twitter）に投稿した作品『母の日は廃止したよ』は、そんな記念日への複雑な本音をユーモラスに描き、多くの共感を集めています。【漫画】「母の日は廃止したよ」（全編を読む）作者は子どもの頃から、母の日に対して苦手意識を抱いていました。その原因は、幼いこ