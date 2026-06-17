「新型キックス」発表！日産は2026年6月17日、コンパクトSUV「キックス」をフルモデルチェンジし、同月18日より発売することを発表しました。初代キックスは2016年5月にブラジルで世界初公開され、その後、北米などグローバル市場で展開。コンパクトなボディサイズでありながら、広い室内空間を実現している点が大きな特徴です。【画像】超カッコいい！ これが新型「キックス」です！（30枚以上）日本市場には2020年6月に導