ELEBIZは、タフネススマートウォッチブランド「KOSPET（コスペット）」の日本国内正規代理店として、「TANK T3 ULTRA 2」および「TANK M3 ULTRA」の販売を6月16日10時より開始することを発表した。 【画像あり】耐久試験をクリアしたタフネス設計本体機能・外観 KOSPETは2018年に設立されたタフネススマートウォッチブランドで、MIL規格準拠の耐久性能や長時間駆動バッテリーを特長とし、アウトドアやス