12月25日に公開される岡田准一主演映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』の新キャストとして、薬師丸ひろ子、阿部寛、戸塚純貴、八木莉可子、井之脇海、山田真歩の出演が発表された。 参考：吉岡里帆、“玉ねぎヘア”がそっくりでかわいい！黒柳徹子役で映画『SUKIYAKI』出演 本作は、1963年に全米ビルボードチャートで日本人歌手として3週連続1位を達成した「SUKIYAKI（上を向いて歩こう）」の誕生秘話を、事実