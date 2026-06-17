xAIは、画像から動画を生成するAIモデル『Grok Imagine Video 1.5』を、Imagine API上で一般提供開始したことを発表した。あわせて、grok.com/imagineおよびiOS／Androidアプリ向けに『Video 1.5 Fast』も展開している。 参考：ChatGPT、Gemini、Claude、Grok……今更聞けない主要AIサービスの“性格”と使い分け 本モデルは、同社の画像から動画への変換モデルとして最新版にあたるもので、モーション、物理表