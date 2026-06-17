昨年6月から9月にかけて、電機資材の卸売などを行う会社に総延長約10キロメートルの電線など（総額約170万円）を注文し、だまし取った疑いで岡山市南区の男が逮捕されました。 詐欺の容疑で逮捕されたのは、岡山市南区築港ひかり町の会社員の男（35）です。警察によりますと男は、昨年6月2日から9月8日までの間に、実在する電気工事会社の従業員をかたり、岡山市の電機資材卸売などを行う会社の従業員に、請求書払いで資材