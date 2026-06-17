カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ“G-SHOCK”の新製品として、韓国発のストリートブランド「thisisneverthat（ディスイズネバーザット）」とのコラボレーションモデル『DW-5600TNT』を7月10日に発売する。 【画像】クリアな本体や蓄光で光る様子も分かる外観 『DW-5600TNT』は、初代“G-SHOCK”の象徴的な角型フォルムを受け継ぐ「DW-5600」をベースとしたモデル。クラシカルな造形に現在のトレンド