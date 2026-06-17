ラスムッセンから15号ソロをバックスクリーンへ放った【MLB】ドジャース 1ー0 レイズ（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が16日（日本時間17日）、本拠地でのレイズ戦に「1番・指名打者」で出場し、決勝点となる15号ソロを放った。勝利から約7分後、会見に応じたデーブ・ロバーツ監督は、大谷が打者出場を回避し、投手に専念すると明言。米メディアは一斉速報して伝えている。この日の試合では勝負強さを