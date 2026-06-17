海外メディアが、日本代表DFの“ルックス”に熱視線を送っている。ベトナムメディア『ZNews.VN』は、北中米ワールドカップを戦う日本代表のDF谷口彰悟を特集。「日本のセンターバックがイケメンで話題に」と題した記事を掲載し、その人気ぶりを伝えた。同メディアは、「日本代表のこのスター選手は、身長183センチ、均整の取れた体格、そして男らしいシャープな顔立ちを誇っている」と紹介。「多くのファンからは、谷口のル