19歳の逸材が熱い思いを伝えた。現地６月16日に開催された北中米W杯のグループステージ１節で、アルゼンチン代表とアルジェリア代表が、アメリカのカンザスシティで対戦。連覇が懸かる前者が、リオネル・メッシのハットトリックより、３−０で圧勝した。この一戦は『DAZN』で中継され、ガンバ大阪に所属する名和田我空が、田中マルクス闘莉王氏と共に解説を務めた。年齢差は26。親子ほど年の離れた２人で、時にジェネレー