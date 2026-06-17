2026年6月17日、稚内市緑町1～3丁目付近の住宅街で、水圧の低下と断水が発生しています。稚内市によると6月14日、地域住民から「水が出ている」と市に連絡があり、担当者が調査したところ、稚内市緑町3丁目付近で水道管からの漏水を確認しました。その後、復旧工事を行うため準備を進めていましたが、17日午前10時半ごろ、さらに漏水したとみられ、稚内市緑町1～3丁目付近などで断水が発生したということです。