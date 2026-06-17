千葉ロッテマリーンズは17日、8月21日〜23日の日本ハム戦、8月25日〜27日のソフトバンク戦（いずれもZOZOマリンスタジアム）の6日間で「マリーンズ夏祭」を開催すると発表した。「マリーンズ夏祭」は、球場外周に射的やヨーヨー釣りなどのゲームコーナーや、かき氷や焼きそばなどの屋台グルメが並ぶほか、球場外周でお祭りにちなんだパフォーマーが来場予定。さらに、期間中は毎試合花火の打ち上げを実施し、ZOZOマリンスタジ