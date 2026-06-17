阪神・小野寺暖外野手（28）が17日、楽天戦の試合前練習から小幡竜平内野手（25）とともに1軍に合流した。そのまま1軍登録されるとみられる。阪神はこの日、ドラフト1位・立石正広内野手（22）、同3位・岡城快生外野手（22）が2軍の全体練習に合流。4選手による1、2軍の入れ替えが行われるもようだ。