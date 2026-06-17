◇インターリーグドジャース1−0レイズ（2026年6月16日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、本拠でのレイズ戦に「1番・DH」で先発出場。3試合ぶりの本塁打となる15号を放ち、チームの連勝に貢献した。試合後、デーブ・ロバーツ監督（54）も値千金の決勝弾を称えた。打線は相手先発・ラスムセンを打ちあぐね、5回まで4安打。それでも両軍無得点で迎えた6回に大谷が相手右腕の初球、カッ