G7＝主要7カ国の首脳は共同声明を発表し、アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意を歓迎しました。【映像】G7首脳らの様子（笑顔でポーズを決める瞬間も）声明でG7の首脳らは、「合意は、イランの核兵器保有を防ぎ、弾道ミサイルなどの脅威に対処するための歴史的な機会だ」と位置づけています。またホルムズ海峡については、「制限や通航料のない自由な船舶の航行が国際貿易の土台だ」と強調しました。そのうえで、フラン