アリーナでライブぴあ総研は17日、2025年の音楽や演劇などのチケット推計販売額に基づく「ライブ・エンタテインメント市場規模」が8564億円となり、3年連続で過去最高を更新したと発表した。前年比12.6％増。公演回数は約10万回で、新型コロナウイルス禍前の水準に戻った。参加者1人当たりの単価は前年比4.5％増の9286円だった。アリーナやドームといった大規模な会場での公演が人気で、単価も上昇しているという。一方、舞