川崎港に放置されていた海賊船のような外観の遊覧船。川崎市が解体撤去する行政代執行に着手した＝17日午前川崎市の川崎港の桟橋に約8年間、海賊船のような外観の遊覧船が放置されているとして、市は17日、解体撤去する行政代執行に着手した。市によると、船体は傾いて一部が水没しており、転覆すれば周辺の船舶航行に支障が出る恐れがあった。遊覧船は全長24.7m、総トン数171トンで、真珠のような装飾とピンク色が特徴。撤去