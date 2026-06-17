◇インターリーグドジャース1−0レイズ（2026年6月16日ロサンゼルス）ドジャースは16日（日本時間17日）、本拠でのレイズ戦に勝利を収め、連勝で貯金を今季最多の20とした。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手（31）は3試合ぶりの本塁打となる15号を放ち、チームの連勝に貢献した。中4日で先発マウンドに立ったロブレスキが6回3安打無失点と好投。リリーフ陣も3投手が1イニングずつを危なげなく抑え、大谷の一発による1