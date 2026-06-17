高市総理大臣はG7サミットで中国を名指しして、レアアースなどの輸出規制を念頭に「深刻な懸念」を表明しました。【映像】G7サミットでの高市総理の様子高市総理はインドや韓国など招待国も参加した会合で、「中国による対日措置が、G7や同志国のサプライチェーンに影響を与えかねない状況を深刻に懸念している」と発言しました。そのうえで、G7のほか国際機関などと連携し、重要鉱物の供給網の強靭化に向けて取り組むことが