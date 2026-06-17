元宝塚歌劇団星組トップスターの女優礼真琴が、フジテレビ系「2026 FNS歌謡祭夏」（7月1日、午後6時半）に初出演することが決まり17日、同局が発表した。FNS歌謡祭名物である豪華コラボレーションのひとつ。デビュー30周年を迎えるSPEED島袋寛子と、同グループの代表曲「ALIVE」をコラボレーションで披露する。番組は3時間半の生放送。司会は相葉雅紀、井上清華アナウンサー。