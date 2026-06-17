「シウマイ弁当」で知られる崎陽軒（本社・横浜市）が17日、公式HPを更新。18年に亡くなった、落語家で人気長寿番組「笑点」の司会者でもあった、桂歌丸さんの愛した炒飯弁当を販売することを発表した。更新HPでは「桂歌丸さんの崎陽軒への想いに感謝の気持ちをこめて、2018年に亡くなられて以降、命日である7月2日に『炒飯』をメインとしたお弁当を販売しております」とし「メインの炒飯は、お弟子さんである桂枝太郎さんの証言を