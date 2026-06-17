写真・動画共有アプリ「Snapchat」で知られるアメリカ企業・Snapが、2026年6月16日に開催された開発者イベント・Augmented World Expo 2026にて、ARスマートグラス「SPECS」を発表しました。Snapはスマートフォンに代わる次世代デバイスとしてARグラスの開発を続けており、今回初めて開発者向けではなく一般向けの販売となります。Introducing SPECS Augmented Reality Glasseshttps://newsroom.snap.com/introducing-specs-augmen