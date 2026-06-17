◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―楽天（１７日・甲子園）阪神・小幡竜平内野手が、１軍に合流した。６月４日に出場選手登録を抹消され、２軍公式戦は１０試合の出場で打率１割９分２厘、０本塁打、３打点。全体練習前の早出特打に福島と共に参加し、小谷野打撃チーフコーチと上本打撃コーチが見守る前でバットを振り込んでいる。