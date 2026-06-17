◆米大リーグレッドソックス１―６ブルージェイズ（１６日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手は「１番・ＤＨ」、ブルージェイズの岡本和真内野手は「５番・三塁」で先発した侍対決。吉田は３つの内野ゴロと左飛で迎えた９回先頭の第５打席に、５番手バーランドから右前打。２死後コントレラスが四球を選んで二進も、デュランが三振に倒れて試合終了に。５打数１安打で、打率