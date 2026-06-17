メッツの千賀滉大投手（３３）の復調が遠い。１６日（日本時間１７日）の敵地レッズ戦に４月２６日（同２７日）以来の先発登板を果たしたが、４回を９１球投げて２安打４失点、５三振、４四球の内容で５敗目を喫した。立ち上がりから連続四球とスチュワートに３ラン、スティアにソロを浴びる最悪の展開。その後は落ち着きを取り戻したが、制球は定まらなかった。千賀は「スライダーの感覚はよかった。立ち上がりが悔しかった。