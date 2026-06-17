◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組アルゼンチン３―０アルジェリア（１６日、カンザスシティー競技場）サッカー北中米Ｗ杯のアルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシの妻アントネラ・ロクソさんが、ハットトリックを達成したメッシを祝福した。史上初の６大会連続Ｗ杯出場となったメッシは初戦のアルジェリア戦でハットトリックを決めた。Ｗ杯通算得点を１６に伸ばし、元ドイツ代表ＦＷクローゼの持つ最多得点記録に並んだ