「ここにはすごく大切な未来の問題が含まれていると思うんです」――。田中泯が、出演映画『箱の中の羊』への思いを語った。「自分の身体ではない人工的な身体」と人間がどう付き合っていくのか。作品を通して感じたことを、自身の言葉で明かしている。耼木里夢(左)と田中泯=オフィシャル提供○田中泯が映画『箱の中の羊』出演オファーに「一発で『やります』と言った」理由映画『箱の中の羊』大ヒット御礼舞台挨拶が15日