?神の子?は健在だった。北中米Ｗ杯１次リーグＪ組初戦（１６日＝日本時間１７日、米国・カンザスシティー）、アルゼンチンはアルジェリアに３―０で快勝した。６大会目出場で５大会連続ゴールのＦＷリオネル・メッシ（マイアミ）は、５月２４日のフィラデルフィア・ユニオン戦で左太ももを押さえて途中交代。本大会の出場も危ぶまれていたが、その実力を誇示した。前半５分にはオフサイドながら、いきなり右サイドからネットを揺