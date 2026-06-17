Neowinは6月14日(米国時間)、「Microsoft hides these secret Windows 11 performance boost settings available on every PC - Neowin」において、Windows 11の隠れたCPU設定「プロセッサパフォーマンスの向上モード」を紹介した。この設定はCPUの動作速度とエネルギー効率のバランス調整機能とされ、ユーザーの好みに合わせてシステムの要求水準を切り替えられるという。○プロセッサパフォーマンスの向上モードとは近年のCPUに