◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組アルゼンチン３―０アルジェリア（１６日、カンザスシティー競技場）アルゼンチン（ＦＩＦＡランキング１位）のＦＷリオネル・メッシがアルジェリア戦でＷ杯自身初、最年長となる３８歳３５７日でのハットトリックを達成。初戦から強烈なインパクトを残した。“神の子”の偉業に、ノルウェー代表の“怪物”ＦＷハーランドも反応。自身のＳｎａｐＣｈａｔを更新し、笑顔の写真と共に「Ｍ