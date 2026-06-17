【モデルプレス＝2026/06/17】女優の高島礼子が6月16日までに、自身のInstagramを更新。手料理を公開し反響を呼んでいる。【写真】61歳ベテラン女優「驚くほど具だくさん」人参・ニラなど入ったたこ焼き◆高島礼子、タコパ女子会高島は「久々のタコパ女子会。焼くのに夢中。美味しく出来ました」とつづり、友人達とのたこ焼きパーティーの写真を複数枚投稿。真剣な表情でたこ焼き器に油を引く姿や、たこ焼きをひっくり返す姿、綺麗