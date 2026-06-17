【モデルプレス＝2026/06/17】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が6月15日、自身のInstagramを更新。毎週月曜日にパーソナリティを務めるトーク番組「Clip」（月曜ひる13時〜16時／ラジオ関西）のオフショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】京都に移住の37歳女芸人「見やすい」直筆美文字披露◆誠子、ラジオトークのメモで美文字披露誠子は「ラジオで9mm Parabellum Bulletさんをかけました。私の永遠のバンドヒーローです