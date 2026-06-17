中道改革連合の伊佐進一衆院議員が2026年6月16日にXを更新。自身の後援会の収支報告書に関する指摘について再反論した。「政治資金をプライベートで使うことなど、絶対にあり得ません」伊佐議員を巡っては、伊佐進一後援会収支報告書の中にスーパーやコンビニでの買い物代を「会合費」として計上していたり、同日同店舗の買い物を複数の領収書に分けて1万円以下の金額として計上しているとしてネット上から指摘が集まっていた。こ